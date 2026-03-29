Автомобильные очереди из Евросоюза в Россию растянулись на сутки и более

С началом весенних каникул традиционно вырос поток автомобилей на границе Польши и Калининградской области. В Россию устремились тысячи русскоязычных жителей Евросоюза, преимущественно Германии, которые используют Калининград в качестве транзитного хаба – из аэропорта Храброво они разлетаются по всей стране.

© tourdom.ru

С каждым днем очереди на погранпереходах все больше.

«Запасайтесь водой и бутербродами», – советуют в чатах. Если в пятницу основной пункт пропуска Гжехотки – Мамоново-2 можно было пройти за 10–15 часов, то сейчас сутки можно считать удачей. Многие автомобилисты вынуждены ждать дольше: «Мои дети заехали 27-го числа на Гжехотки в 01:15 ночи и, бедные, до сих пор стоят – уже 18 часов на нейтральной полосе», «Сейчас очередь на 36 часов и более. Перед шлагбаумом примерно 180–200 машин, внутри границы 46, на нейтралке 12. Завтра меньше не будет».

На другом погранпереходе – Безледы – Багратионовск очереди не такие значительные, но и сам пункт пропуска меньше, проверка идет медленно, поэтому потратить на прохождение границы придется примерно сутки.

Более быстрый вариант – на регулярном автобусном рейсе из Гданьска. Пассажиры пишут, что доехать до Калининграда с учетом проверки на границе им удалось за 6,5 часа.

Примерно такое же время, около 6 часов, придется простоять на погранпереходе, если заехать в Калининградскую область на автомобиле не с юга, через Польшу, а с востока – через литовский Кибартай. Однако для тех, кто следует из Германии – а их подавляющее большинство – это приличный крюк.

Накануне школьных каникул, ожидая большой поток автомобилистов, калининградская таможня усилила дежурные смены и установила информационные щиты с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций – чтобы документы готовили документы заранее. Об этом же в чатах предупреждают и сами путешественники:

«Распечатайте таможенную декларацию, с двух сторон, на одном листе, в двух экземплярах, заполните ее дома, чтобы не терять время на границе. Если что-то вам не ясно, спросите в группах – тем самым, вы сэкономите много времени».

Но, судя по комментариям в чатах, следуют этим советам не все.

Ажиотаж в пунктах пропуска, как предполагается, продлится еще несколько дней, а через 2 недели, когда в Германии закончатся школьные каникулы, стоит ожидать больших очередей в обратном направлении – из Калининградской области в Польшу.

