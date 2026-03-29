Тревел-эксперт перечислил тренды в туризме на 2026 год

Эксперты фиксируют рост интереса к Азии, стабильный спрос на проверенные направления и эволюцию формата all inclusive. Об этом «Газете.Ru» рассказала премиум-тревел-эксперт «Адвентуры» Яна Климакова.

«Заметно вырос спрос на Вьетнам и Китай. Китай привлекает туристов сразу в двух сегментах: пляжный отдых и насыщенные экскурсионные программы. Япония также набирает популярность среди путешественников, выбирающих экскурсионные туры», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что туры в Турцию и Египет остаются базой.

«Для отдыха с детьми туристы по-прежнему выбирают Египет. Турция сохраняет статус главного летнего направления. Популярность объясняется развитой инфраструктурой и разнообразием отелей, которые могут предложить варианты на любой бюджет. На «Адвентуре» есть фильтр «men friendly» — это может быть полезно агентам с клиентами-мужчинами, которые едут отдыхать одни или с друзьями, но без жен или девушек», — добавила Климакова.

По словам тревел-эксперта, популярность набирают короткие туры и семейный активный туризм.

«Туристы все чаще выбирают 3–5-дневные поездки по России. В топе — поезда и автобусные туры, а также экскурсионные программы на Алтай. Такой формат позволяет сменить обстановку без длительного планирования и больших бюджетов. Увеличивается интерес к активному отдыху. Среди горнолыжных курортов приоритет остается за Сочи и Красной Поляной. Набирает популярность Манжерок — новый курорт, который привлекает путешественников современной инфраструктурой», — объяснила она.

Специалист отметила, что all inclusive эволюционирует.

«Набирает популярность новый формат — à la carte all inclusive. Вместо шведского стола гостям предлагают обслуживание по меню. Индивидуальный сервис и более высокое качество питания делают этот формат особенно востребованным в премиум-сегменте», — высказалась Климакова.

И в заключение она назвала тренд в премиальном сегменте.