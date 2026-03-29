Блогер рассказал о реальных ценах во Вьетнаме

Многие путешественники сегодня рассматривают Вьетнам как последний оплот доступной Азии на фоне подорожания Таиланда и других популярных направлений. Автор дзен-канала «Зачем я здесь была?» поделилась опытом двухнедельного путешествия по стране, чтобы на практике выяснить, насколько обоснованны мечты туристов о бюджетном отдыхе.

«Я как раз недавно вернулась из поездки по Вьетнаму: две недели путешествовала по югу и центру страны – Камрань, Нячанг, Хойан, Дананг, Хошимин. И, конечно, внимательно фиксировала цены», – рассказала путешественница.

Как сообщает тревел-блогер, во время своей поездки она внимательно фиксировала все расходы, чтобы определить, насколько Вьетнам соответствует статусу «дешевого» направления. Отмечается, что если на Шри-Ланке цены в кафе на популярных курортах уже сопоставимы с московскими, то во Вьетнаме ситуация с ценами выглядит гораздо более привлекательной. Главной валютой для расчетов служат местные донги: 100 000 единиц местной валюты по текущему курсу приравниваются к 310 рублям.

Одним из главных открытий стала стоимость проживания. В Камрани, который сравнивают с «вьетнамской Турцией» из-за сети пятизвездочных отелей, отдых с мужем в отеле Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa обошелся в 13 200 рублей за ночь за номер с системой «все включено». Автор уточняет, что при поиске жилья стоит пользоваться разными агрегаторами – цена везде разная.

Городские отели оказались еще более демократичными. В Нячанге современный отель на второй линии с хорошим завтраком стоил всего 3000 рублей за ночь. В популярном туристическом Хойане, исторический центр которого входит в список ЮНЕСКО, удалось найти номер в пешей доступности от достопримечательностей за 4000 рублей.

Расходы на передвижение также порадовали экономичностью. Внутренние перелеты национальным перевозчиком Vietnam Airlines с включенным багажом обходились в среднем в 3500–3700 рублей за билет. Для поездки из Нячанга в Хойань был выбран спальный автобус (слипбас) VIP-класса, стоимость места составила 2200 рублей. Поездки на такси по городу стартовали от 150 рублей, а за 40-минутную поездку между городами (около 30 км) пришлось заплатить чуть более 1000 рублей.

Наиболее показательной оказалась гастрономическая составляющая. Цены варьируются в зависимости от места: уличные закусочные значительно дешевле ресторанов на первой линии. Например, традиционный суп фо можно найти за 155–185 рублей, хотя в туристических зонах цена достигает 280 рублей. Местное пиво Saigon в кафе Нячанга стоит всего 30–40 рублей. При этом во многих заведениях при оплате картой взимается комиссия в 2–3 %, а чаевые не являются обязательным элементом сервиса.

Подводя итог, блогер отмечает, что Вьетнам действительно остается одной из самых доступных стран Азии. Основные траты приходятся на перелет из России, тогда как еда, транспорт и проживание внутри страны заметно дешевле, чем в соседних государствах. Именно этим, по ее мнению, объясняется большое количество «зимовщиков» и дауншифтеров среди отдыхающих.