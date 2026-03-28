В Росавиации назвали новые маршруты весенне-летнего сезона - 2026

В ночь на 29 марта гражданская авиация перейдет на весенне-летнее расписание, появятся новые маршруты на внутренних и зарубежных направлениях, сообщили в Росавиации.

Напомним, что традиционно гражданская авиация переходит на весенне-летнее расписание в последнее воскресенье марта, в связи с чем перевозчики увеличивают частоту рейсов и запускают новые летние направления.

"Сегодня ночью гражданская авиация перейдет на весенне-летнее расписание (навигацию) полетов - оно будет действовать до последней субботы октября 2026 года", - отметили в Росавиации.

В связи с этим появятся новые и дополнительные рейсы по популярным у россиян внутренним и зарубежным направлениям.

Внутренние маршруты

Авиакомпании группы "Аэрофлот" предлагают более 160 маршрутов в летнем расписании. Кроме того, в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул перевозчики этой группы по традиции наращивают частоту рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока.

Авиакомпания S7 (Сибирь), в свою очередь, запустит новые маршруты из Москвы в Кызыл и из Красноярска в Горно-Алтайск. Также возобновлен сезонный маршрут из Иркутска в Петропавловск-Камчатский, увеличится частота рейсов из Москвы в Махачкалу, Минеральные Воды, Владикавказ и Санкт-Петербург, из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Якутск.

Зарубежные направления

Новые рейсы, как ожидается, будут запущены и по зарубежным направлениям. Так, появится маршрут из Нижнего Новгорода в Сербию (Air Serbia). Планируется выполнение рейсов из Калининграда в Анталью (Southwind Airlines) и Ереван (Shirak Avia), из Краснодара в Анталью (Southwind Airlines) и Шарм-эль-Шейх (Red Sea), из Жуковского в Стамбул (Southwind Airlines).

В летнем сезоне также планирует выполнять полеты новая узбекистанская авиакомпания FlyOne Asia по пяти маршрутам из Ташкента в Москву и регионы России.

Страны, где для россиян больше маршрутов

Росавиация привела топ-5 стран по количеству международных маршрутов для авиакомпаний России в летнем сезоне - 2026.

Это следующие страны:

Узбекистан (67);Китай (57);Турция (55);Таиланд (35);Египет (33).

Также названы 37 стран, с которыми у России сейчас есть прямое авиасообщение. В их числе - Китай, Турция, Египет, Индия, Таиланд, Вьетнам, Беларусь, Казахстан, Грузия, Армения и другие.