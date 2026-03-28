Саудовская Аравия ввела временные послабления для иностранных туристов

Власти Саудовской Аравии ввели временные послабления для иностранных туристов, визы которых оказались просрочены из-за транспортного коллапса в регионе. Министерство внутренних дел королевства не будет их штрафовать, если они покинут страну до 18 апреля.

Как сообщает NDTV, эта мера касается тех, кто въехал в Саудовскую Аравию по любым типам виз. Туристам разрешено легально оставаться в королевстве и выехать через международные порты без финансовых санкций. Однако, если они не покинут страну после 18 апреля, у них могут возникнуть проблемы с миграционными службами.

Для туристов, которые желают продлить свое пребывание сверх установленного срока, предусмотрена возможность продления через государственную платформу по запросу принимающей стороны после оплаты соответствующих пошлин. Посетителям рекомендуется не ждать последних дней продления срока пребывания и пройти все формальности.

Как писал ранее «ТурДом», Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) включило Саудовскую Аравию в список стран, куда перевозчиками летать не рекомендуется. Этот режим продлен до 10 апреля.