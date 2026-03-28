Туристам предлагают слетать в Пекин за 30 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене билеты в китайскую столицу. Их предлагает авиакомпания S7 Airlines.

Неплохо сэкономить можно, отправившись в поездку в первом осеннем месяце. Кстати, это период считается благоприятным в плане погодных условий для экскурсионных туров в центральные регионы Китая. Места на рейсе отправлением из Москвы 18 сентября и с возвращением 9 октября обойдутся в 33,8 тыс. руб. (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 19:00 28 марта. – Ред.)

Рейс – с короткими пересадками в аэропорту Иркутска: на пути туда – 2 часа, на обратном – 2,5. Выгоднее всего лететь только с ручной кладью (10 кг), так как доплата за чемодан составит 15 тыс. руб.

Для сравнения: места на прямом перелете China Eastern в те же даты стоят 57,4 тыс. руб. с багажом, вариант «налегке» не предусмотрен.

Билеты Air China подороже – от 61,5 тыс. руб.

За 33,8 тыс. руб. можно отправиться на S7 из Москвы в Пекин и с 21 сентября по 12 октября, правда стыковка на пути туда получится длительной – 17,5 часа.

