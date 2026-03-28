«Марсианское небо» над Австралией: ураган принес впечатляющие разрушения

Разрушительный циклон «Нарелл» пронесся над Западной Австралией, оставив после себя серьезные разрушения. Ветер скоростью до 260 км/ч поднял в атмосферу тонны пыли и песка, которые в этой части страны имеют насыщенный ржаво-красный цвет. В результате все улицы, дома и океанское побережье выглядели так, будто их показывали через цветное стекло.

Такой эффект «марсианского неба» возникает везде, где мощные воздушные потоки поднимают в атмосферу огромные массы мелкодисперсных частиц, работающих как плотный светофильтр. Чаще всего это происходит в Китае и Монголии, когда пыльные бури из пустыни Гоби накрывают Пекин и доходят до Кореи, окрашивая горизонт в зловещий желто-оранжевый цвет.

Похожее явление, известное как хабуб, регулярно наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где гигантские стены песка из Сахары блокируют солнечный свет, оставляя только тусклое красное свечение. Иногда эти пылевые шлейфы пересекают Средиземное море и достигают Европы, из-за чего в Альпах или Пиренеях выпадает «кровавый снег» – белые склоны покрываются слоем рыжей африканской пыли.

Но кроме впечатляющего зрелища ураган принес крупные убытки местному турбизнесу всего за несколько дней до официального старта сезона, приуроченного к пасхальным выходным, пишет The West Australian. Подъездные пути к популярным достопримечательностям перекрыты, а аэропорт Лермонт прекратил работу как минимум до понедельника из-за серьезных повреждений крыши терминала. На 1 апреля было намечено открытие сезона, но представители отрасли заявили, что это невозможно: часть отелей пострадала от шторма, а другая занята спасателями, которые ликвидируют последствия стихии.

Турфирмы рассчитывают на экстренную государственную поддержку, так как малый бизнес критически зависит от посетителей, доступ которых сейчас ограничен из-за закрытых дорог и аэропорта. В Эксмуте введен режим экономии: местный супермаркет IGA ограничил продажу продуктов одной корзиной на человека, чтобы избежать паники, пока поставщики работают над восстановлением базовых услуг. Однако Совет по туризму Западной Австралии заявил, что последствия шторма не повлияют на праздники.