Аэропорт Пхукета ужесточил правила ручной клади: что важно знать туристам

Российские туристы столкнулись с проблемами при вылете из Таиланда из-за нового ужесточенного контроля ручной клади. Сотрудники аэропорта Пхукета начали считать плетёные корзины с фруктами, популярные сувениры, превышающим допустимые размеры багажа, что приводит к задержкам рейсов и конфликтным ситуациям.

«Сотрудники аэропорта отказались пропустить меня на рейс с корзиной манго и папайи, объяснив, что она слишком громоздкая для салона самолета», – рассказала одна из туристок из Владивостока.

Она отметила, что визуально корзина была меньше других чемоданов и сумок, которые проходили без проблем, передает Турпром.

Чтобы успеть на самолет, путешественнице и ее подруге пришлось экстренно переупаковать фрукты в рюкзаки и пакеты. При этом в зоне вылета они заметили, что не они одни столкнулись с такой проблемой: на полках и у багажных стоек лежали несколько корзин с фруктами, которые туристы не успели оформить как багаж.

Эксперты по туризму объясняют ситуацию формальными требованиями к размерам ручной клади: мягкие сумки и рюкзаки можно сжать и разместить под сиденьем, а жёсткие корзины фиксированной формы часто превышают допустимые габариты.

Чтобы избежать неприятностей при транспортировке фруктов из Таиланда, специалисты рекомендуют сдавать корзину в зарегистрированный багаж, просить продавцов упаковать плоды в компактные коробки или иметь при себе запасную сумку для экстренной переупаковки.