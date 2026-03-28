Что ждет оставшийся без российских туристов финский аэропорт

Столкнувшийся с проблемами из-за отсутствия российских туристов и находящийся под угрозой полного закрытия аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии не будет работать до конца октября. Об этом сообщил ТАСС сотрудник аэропорта.

Ранее планировалось, что работа воздушной гавани, закрытой еще осенью 2025 года, может возобновиться 28 марта.

"В итоге диспетчерская вышка не будет работать как минимум до конца суток 24 октября, до этого времени не будет также осуществляться сопровождение в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в указанный период возможны только разовые рейсы по отдельным заявкам.

Среди таковых он не исключил четыре чартерных полета, организованных местными турфирмами. Один на Родос 23 мая с возвращением 30 мая и один на Корфу 18 сентября с возвратом через неделю.

"На данный момент это все, что есть в плане", - заметил собеседник агентства.

Он напомнил, что минувшей зимой в аэропорту даже не проводили регулярную очистку от снега взлетно-посадочной полосы, так как никого не ждали. Работы велись только в случае каких-то разовых полетов, коих было не более десятка за сезон.

В аэропорту также сообщали ТАСС, что часть пассажирского терминала сдается в аренду под офисы примерно за €500 в месяц за помещение. При этом попасть в арендованную комнату возможно лишь по рабочим дням с 08:00 до 15:00 по местному времени. Еще в аэропорту продолжает функционировать ресторан, предлагающий по будним дням комплексны обеды.

Ранее отмечалось, что Лаппеенранта может окончательно прекратить работу из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России. По данным общественного вещателя Yle, в 2011 году он был пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии, а большая часть туристов приезжала из Санкт-Петербурга. Пассажиропоток из России сильно снизился в 2014 году, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине ухудшили ситуацию.