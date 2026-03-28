Авиакомпания «Россия» на сутки задерживает два рейса в Египет и обратно

У авиакомпании «Россия» – два крупных сбоя в расписании на египетском направлении.

Рейс FV5968 из Шарм-эль-Шейха в Самару должен был отправиться вчера, 27 марта, в 11:55, но отложен на сегодняшний вечер. Прибытие ожидается завтра в 05:20.

В туроператоре Библио-Глобус, заказчике полетной программы, пояснили порталу TourDom.ru, что туристам на время ожидания предоставлена гостиница. Эту информацию нам подтвердил и один из турагентов, чьи клиенты должны вернуться этим рейсом на родину – их разместили на ночь в отеле Rehana Sharm Resort.

Вылет FV5967 из аэропорта Курумоч на египетский курорт также перенесен с 08:30 сегодняшнего дня на 06:30 завтрашнего.

Почти на сутки задерживается и вчерашний рейс FV5961 из Челябинска в Шарм-эль-Шейх. Судя по табло аэропорта, самолет отправится сегодня в 17:00 вместо 18:20 27 марта.

Портал TourDom.ru направил запрос в группу компаний «Аэрофлот» с просьбой пояснить причины сбоя в графике вылетов.