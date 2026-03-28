Власти Таиланда вернулись к идее туристического сбора

Новое правительство Таиланда планирует вернуться к давно обсуждаемой инициативе о введении туристического сбора для иностранных граждан в размере 300 батов. Кабинет министров намерен рассмотреть соответствующий проект уже на первом заседании, сообщает газета The Nation.

В обновленной версии документа сохранена только ключевая часть – сбор в размере 300 батов с туристов, прибывающих в Таиланд воздушным транспортом. Ранее обсуждавшийся вариант с дополнительным сбором в 150 батов для пересекающих границу по суше или морю в текущую редакцию не включили.

Отказ от налогообложения наземных и морских въездов объясняется возможной социальной нагрузкой. По мнению властей, введение такого сбора могло бы стать несправедливым бременем для жителей приграничных районов и туристов, которые приезжают в Таиланд на 1–2 дня.

Как пишут авторы, власти собираются изменить название постановления. Это необходимо, чтобы придать ему более позитивный и нейтральный оттенок и улучшить общественное восприятие.

Пока неизвестно, на какие цели будет направлен сбор в своей новой версии. Ранее обсуждались различные варианты – от финансирования туристической инфраструктуры до включения этой суммы в страховое покрытие для иностранных гостей.

Идея введения турналога обсуждается в Таиланде как минимум 7 лет – с 2019 года, однако ее реализация была отложена в том числе из-за пандемии COVID-19. Впоследствии власти неоднократно возвращались к этому вопросу. Предполагалось, что туристы, въезжающие в страну по суше и морю, должны были бы платить 150 батов (около 400 руб.), а прибывающие воздушным транспортом – 300 батов (примерно 800 руб.). При этом предусматривались исключения: от уплаты освобождались дети до 2 лет, транзитные пассажиры, владельцы дипломатических паспортов, а также лица, имеющие разрешение на работу в стране.

Последним о планах внедрения сбора заявлял в 2024 году министр туризма и спорта Соравонг Тьентонг. Он говорил, что полученные средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры и достопримечательностей, а также обеспечение безопасности туристов.