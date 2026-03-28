Туристы назвали маршруты, которыми удобнее всего добираться в Японию

Власти Японии проигнорировали заявки российских авиакомпаний на организацию прямых рейсов в Токио. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, тема возобновления беспосадочной перевозки постоянно находится в зоне внимания, но «позитивных подвижек» не наблюдается.

Тем не менее отсутствие прямых рейсов не мешает российским туристам активно посещать Японию. В качестве хаба они используют аэропорты Китая. В телеграм-канале «Крыша ТурДома» один из подписчиков поделился опытом: «Удобнее всего через Китай с пересадкой в Пекине и Шанхае. Можно и через другие китайские города. Но если из Москвы, то Пекин или Шанхай».

Что касается цен на авиабилеты, то они зависят от дат. Например, в мае можно улететь из Москвы в Токио и вернуться за 50 тыс. руб. Если выбрать ноябрь, когда в Японию приезжают любоваться красными кленами, то придется потратить больше. Например, 11 ноября China Southern Airlines отвезет в Токио через Гуанчжоу и вернет 25-го через Пекин за 67 тыс. руб. Стыковки займут более суток. Перелет Air China через китайскую столицу удобнее, но обойдется на эти даты почти в 77 тыс. руб.

По информации туристического ведомства Японии (Japan National Tourism Organization), в 2025 году турпоток из России вырос на 96,3% и достиг рекордных значений – 194,9 тыс. визитов. Одна из ключевых причин – лояльная визовая политика. Заявки на оформление въездных документов рассматривают строго 4 дня, соблюдая этот срок даже в марте, когда количество желающих поехать в Японию увеличивается в связи с наступлением сезона цветения сакуры.