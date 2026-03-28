Туристы нашли замену Вьетнаму с такси за 20 рублей и жильем от пяти тысяч

Российские путешественники сменили ориентиры в поисках бюджетного отдыха, назвав Непал наиболее доступной зарубежной локацией. Страна, известная своими горами и древними храмами, обошла по популярности среди экономных туристов традиционного лидера — Вьетнам.

Внимание граждан России, планирующих отпуск с минимальными тратами, переключилось на гималайское королевство. Согласно отзывам туристов, уже посетивших регион, совокупные расходы на питание, аренду жилья и внутренние перемещения здесь оказались ниже, чем в привычных азиатских локациях.

Путешественники отмечают не только финансовую доступность направления, но и его высокую туристическую привлекательность: колоритная архитектура, развитая сфера услуг и уникальная природа создают дополнительный интерес к стране.

Одним из главных аргументов в пользу Непала стали цены на базовые услуги. Так, поездки на такси по городу обходятся в сумму, сопоставимую со стоимостью проезда в общественном транспорте в российских регионах — всего 20–25 рублей. Доставка до аэропорта и вовсе редко превышает 50 рублей.

С арендой жилья ситуация также радует экономных туристов: снять квартиру или домик можно как на пару дней (около 5 тысяч рублей за пять суток), так и с перспективой долгого зимовья (13–14 тысяч рублей в месяц). Обед в кафе или уличной закусочной в среднем тянет на 200–300 рублей, что позволяет существенно сэкономить на фонде питания по сравнению с европейскими или даже многими азиатскими курортами.

Кроме низких цен, туристы выделяют и языковой комфорт: значительная доля местного населения свободно говорит на английском, что снимает барьер в общении при заселении, заказе экскурсий или решении бытовых вопросов.

Однако, планируя столь бюджетное путешествие, необходимо учитывать логистические нюансы. Прямого авиасообщения между Россией и Непалом на данный момент нет, что требует поиска стыковочных рейсов и закладывает дополнительное время в дорогу. Кроме того, для въезда в страну российским гражданам потребуется оформить визу, сделать это можно как заранее, так и по прибытии, но данный этап также требует внимательного подхода к подготовке документов.

Ранее мы рассказывали, почему российские туристы бегут из ОАЭ в Азию. На Пхукете начались массовые проверки российских туристов.