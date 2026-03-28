Почему европейцы возненавидели туристов и грозят им насилием

Европейские курорты, еще недавно считавшиеся туристическим раем, теперь все чаще встречают туристов враждебно. Местные жители выходят на улицы с плакатами «Убирайтесь домой», обливают отдыхающих водой, перекрывают пляжи и рисуют на стенах граффити с угрозами расправы. В 2026 году волна протестов может усилиться: в Испании активисты уже готовятся к новым беспорядкам против чрезмерного туризма. Где и почему не хотят видеть отдыхающих — в материале «Ленты.ру».

Майорку вновь охватят беспорядки

Чаще всего на толпы туристов жалуются жители самых популярных курортов. В случае Испании это Канарские и Балеарские острова, а также Барселона. Так, на Майорке уже сейчас, за несколько месяцев до лета, готовятся к протестным акциям. Организация Menys Turisme Mes Vida («Меньше туризма, больше жизни») проводит встречи, на которых обсуждаются последовательные шаги по ограничению туристического потока.

Базирующаяся на Майорке экологическая группа GOB предупредила, что в 2026 году призывы к протестам оправданы: прогнозируется новый рекорд по количеству отдохнувших там летом туристов. Они также пожаловались, что правительство Испании не пытается предпринять меры в связи с этим.

При этом протестные настроения курортных зон поддерживают и в менее популярных регионах Испании. Особенное внимание они уделяют районам, которые известны «пьянством и беспорядками отдыхающих». По мнению местных жителей, всему виной массовый приток в страну «некачественных» туристов.

В 2024 году Испания зарегистрировала рекордное количество отдыхающих — 94 миллиона человек, а к августу 2025 года число отдыхающих достигло всего лишь 66,8 миллиона. Уже к октябрю наблюдалось резкое снижение числа иностранцев на Балеарских островах. Отели лишались постояльцев, отдыхающие звонили в гостиницы, чтобы удостовериться, что отпуск будет безопасным. Многие из них отменяли бронирования из-за агрессивных туристофобов.

«Постоянные клиенты, которые приезжают на Майорку уже много лет, забронировали номера и в этом году, но затем увидели новости и передумали», – Мария Жильбер, управляющая одного из отелей

Популярный курорт Бенидорм и вовсе превратился в «город-призрак» в летнем сезоне 2025 года. В сети иностранцы обвинили во всем самих испанцев, которые долгие месяцы боролись с массовым туризмом.

«Они сказали нам не приезжать. А чего они ждали?», «Испании больше не нужны туристы. Они, видимо, уехали в другое место», — писали юзеры в TikTok.

Другие пользователи заметили, что пустынно в Бенидорме только днем, а ночью город оживает, что часто мешает спать.

«Это сущий ад, пусть убираются домой», — написал один из пользователей.

«Продают наркотики, как попкорн»

Европейцы объясняют свою неприязнь к туристам ростом цен на жилье, нехваткой арендуемых квартир (Airbnb и прочие приложения ориентированы исключительно на иностранцев и сдают апартаменты на короткий срок), шумом, вечеринками, заторами на дорогах, загрязнением природы, в том числе морей и пляжей. Местные считают, что чрезмерный туризм уничтожает их родину.

Более того, жители популярного курорта Магалуф на Майорке, Испания, жаловались на британских туристов, которые занимаются сексом в людных местах и «писают на улицах». Как пишет Daily Mail, именно британские туристы так не нравятся гражданам популярного курорта Европы. Они проявляют неуважение к острову и устраивают вечеринки. Кроме того, из-за наплыва туристов в регионе «продают наркотики, как попкорн».

«С годами туристы деградируют все больше», – житель Магалуфа

Еще в октябре 2025 года власти Балеарских островов хотели резко повысить налог для туристов, чтобы сократить их число. Предполагалось, что сумма должна составлять 15 евро в день (1,4 тысячи рублей по нынешнему курсу), однако решение так и не было принято.

Граффити с угрозами и водяные пистолеты

Эпидемия протестов охватила не только Испанию — недовольны и жители Греции, Италии, Португалии. Чаще всего акции проходят безобидно: толпы местных жителей собираются с плакатами и скандируют лозунги. Если же они натыкаются на улицах на группы туристов с гидами, начинают активно их оскорблять и вступать в конфликт.

Некоторые выходят на протесты с топорами, чтобы выглядеть более угрожающими, а другие используют водяные пистолеты, которыми обстреливают иностранцев.

18 мая 2025 года тысячи жителей Канарских островов, Барселоны, Валенсии и Мадрида вышли с лозунгами против чрезмерного туризма. Они маршировали, били в барабаны и размахивали плакатами с надписями: «Это наш дом», «Наши страдания — ваш рай» и «Канарские острова имеют предел».

Многим отдыхающим на Канарских островах туристам в октябре 2024 года пришлось прятаться в своих номерах и арендованных домах.

Так, 44-летний Ли Паттемор из Великобритании отдыхал на курорте Мелонерас вместе с женой и двумя дочерьми 11 и 6 лет. Когда 20 октября тысячи жителей Европы вышли на улицы с плакатами «Туристы, уезжайте домой», семья находилась в гостинице и видела разъяренную толпу из окон.

«Они окружили отель. Мы были слишком напуганы, чтобы выйти», – Ли Паттемор, британец

Более того, зачастую европейцы прибегают к прямым угрозам: на стенах улиц появляются надписи с призывами расправиться с туристами.

Не все местные жители в восторге от действий активистов

Летние беспорядки в курортных странах Европы выгодны далеко не всем. Так, бизнес страдает от потери прибыли, а власти — от сокращения поступлений в бюджет. Более того, даже не все местные жители считают подход активистов к проблеме действенным.

«То, что они творят, — полный идиотизм. Мы должны бороться за качественный туризм, а не против тех, кто приезжает к нам в гости», – Вероника Кинтеро, местная жительница

Так женщина прокомментировала ситуацию на острове Тенерифе, когда митингующие дошли до пляжа Троя, окружили отдыхающих иностранцев и издевались над ними. Аналогичная ситуация сложилась и на соседнем острове Гран-Канария.

А пока одни страны пытаются силой искоренить туризм, другие прибегают к мягким мерам. К примеру, в 2024 году в Копенгагене, Дания, запустили систему поощрений для «ответственных» путешественников. За уборку мусора, участие в городских инициативах и использование общественного транспорта их награждают бесплатными прогулками на лодках и велосипедах, обедами и другими бонусами. Аналогичные акции ввели и в Германии.

Кто такие «некачественные» туристы

Европейцы объясняют свое недовольство поведением большинства отдыхающих — пьянство, разврат, загрязнение природы. По их словам, никто из туристов не стал бы так мусорить у себя на родине. Поэтому они требуют уважения к своей родине со стороны иностранцев.

По данным таблоидов, наиболее неприятны европейцам британские путешественники, которые любят устраивать шумные вечеринки и сильно напиваются. А вот «этичный и ответственный» туризм европейцы только приветствуют.

«Лансароте нужны не просто любые туристы, а те, кто любит этот остров, ценит его уникальность и вносит свой вклад в его сохранение», — поделился мнением президент муниципалитета Лансароте Освальдо Бетанкорт.

Куда не стоит ехать в 2026 году

В ноябре 2025 года эксперты путеводителя Fodor's составили список мест в мире, которые страдают от чрезмерного туризма и нежелательны для посещения.

В их число попали Антарктика и Канарские острова. Так, специалисты указывают, что этим направлениям надо «отдохнуть от суеты», которую привносят путешественники. На третьем месте в списке оказался Национальный парк Глейшер в США. Также там значатся итальянский остров Изола Сакра, горный регион Юнгфрау в Швейцарии, Мехико в Мексике, Момбаса в Кении и Монмартр во Франции.