От «Аватара» до Шаолиня: какие экскурсионные туры в Китай пользуются спросом

После начала конфликта на Ближнем Востоке российский туристический рынок заметно сместился в сторону альтернативных направлений, в том числе Китая. Причем особенно интерес вырос к экскурсионным программам. Их маршруты становятся разнообразнее — от классических туров по Пекину до природных и этнических путешествий.

Китай начинается со столицы

Поездка в Пекин — это базовый экскурсионный маршрут, с которого начинают знакомство с Китаем большинство российских туристов. Программа обычно рассчитана на 5–7 дней и включает главные символы страны: Великую Китайскую стену (чаще всего участок Бадалин или Мутяньюй), Запретный город — бывшую императорскую резиденцию, Храм Неба и площадь Тяньаньмэнь.

Помимо классических объектов, в тур часто включают прогулки по старым кварталам-хутунам, посещение чайных домов и шоу традиционной культуры. Это помогает сформировать «объемную картину» китайской столицы — от древней имперской истории до современного мегаполиса.

Стоимость групповых туров составляет 120–150 тыс. руб. на человека. В группе обычно от 10 до 15 туристов.

Для ценителей контрастов

Комбинированный маршрут Пекин плюс Шанхай считается одним из самых сбалансированных по впечатлениям. Он позволяет увидеть 2 разных Китая: историко-имперский и ультрасовременный. В Пекине туристы получают классическую культурную программу, после чего на скоростном поезде отправляются в Шанхай. Здесь акцент смещается на футуристическую архитектуру района Пудун, набережную Бунд с колониальной застройкой, вечерние круизы по реке Хуанпу и современные торговые кварталы.

Такой тур обычно длится 7–8 дней. Стоимость — 150–180 тыс. руб. на человека при групповом формате.

Заглянуть в глубь веков

Маршрут с посещением города Сиань – древнейшей столицы Китая – ориентирован на путешественников, интересующихся историей. Главная точка программы — Терракотовая армия, погребальный комплекс первого китайского императора Цинь Шихуанди, включающий тысячи уникальных фигур воинов и лошадей.

Дополнительно туристы посещают древние городские стены, мусульманский квартал с уличной едой и буддийские пагоды. В отличие от более «глянцевого» Пекина, Сиань воспринимается как более аутентичный и спокойный город с сильной исторической атмосферой. Стоимость туров – 150–170 тыс. руб. на одного туриста. Группы обычно небольшие, а темп поездки более размеренный.

Столбы «Аватара»

Национальный парк Чжанцзяцзе стал одним из самых узнаваемых природных символов Китая. Его скальные столбы, уходящие в облака, послужили вдохновением для фильма «Аватар».

Программа обычно включает канатные дороги, смотровые площадки, стеклянный мост над пропастью и гору Тяньмэньшань с «дорогой 99 поворотов» и лестницей к Небесным вратам. Тур продолжительностью 6–8 дней обойдется в 140–160 тыс. руб. на человека.

И пляж, и культура

Остров Хайнань — главный курортный регион Китая для российских туристов. Несмотря на пляжную направленность, значительная часть поездок включает экскурсии: буддийский центр Наньшань с огромной статуей Гуаньинь, остров Обезьян, природные парки и обзорные поездки по побережью.

Туристы часто комбинируют отдых в отелях Санья с короткими выездами на 1–2 дня.

Стоимость недельного тура — 100–140 тыс. руб. на человека, при этом экскурсионная часть обычно оплачивается дополнительно или входит в пакет частично.

По всей стране

Спросом пользуются и расширенные программы, включающие сразу несколько городов: Пекин, Сиань, Шанхай, а также Сучжоу, Ханчжоу и иногда монастырь Шаолинь.

Это формат «максимального охвата», когда за одну поездку турист получает полное представление о стране — от древности до ультрасовременности. Продолжительность — 10–14 дней, стоимость — 200–265 тыс. руб. на человека в составе группы из 10–15 туристов.

Сквозь Три ущелья

Круизы по Янцзы становятся отдельным направлением в китайском туризме. Основной маршрут проходит через регион Трех ущелий — один из самых живописных участков реки, где туристы наблюдают глубокие каньоны, скалы и крупнейшую в мире гидроэлектростанцию.

Круизы длятся 3–5 дней и проходят на комфортабельных лайнерах уровня 4–5*. Стоимость составляет 400–900 долларов (33–74 тыс. руб.) на человека при двухместном размещении.

Дополнительно популярны короткие речные прогулки в районе Гуйлиня по реке Лицзян — они более камерные и рассчитаны на 1–2 дня.

Эффект «киберпанка» и Шаолиня

Отдельный и быстро растущий сегмент — нестандартные экскурсионные маршруты, рассчитанные на туристов, уже знакомых с классическим Китаем.

Одно из самых ярких направлений — Чунцин. Это мегаполис с многоуровневой застройкой, подвесными монорельсами, мостами над реками и ночной подсветкой, создающей эффект «киберпанка». Короткие экскурсионные программы здесь стоят 900–3600 юаней на человека (11–43 тыс. руб.) в зависимости от длительности и насыщенности.

Большой интерес вызывают туры в провинцию Юньнань — Лицзян, Куньмин и Шангри-Ла. Это уже не городские экскурсии, а полноценные путешествия по горным регионам с этническими деревнями, рисовыми террасами и тибетским культурным влиянием. Стоимость таких программ составляет 3200–5000 юаней на человека (примерно 38–60 тыс. руб.) за 4–6 дней.

Отдельную нишу занимают гастрономические маршруты в Сычуани, где туристы пробуют кухню хого и острые региональные блюда, а также поездки в монастырь Шаолинь с элементами кунг-фу-культуры. Такие программы обычно входят в более длинные туры и стоят от 1500 долларов на человека (около 140 тыс. руб.) за 10–13 дней.

Когда лучше ехать в Китай

Лучшее время для экскурсионных поездок по Китаю — весна (март – май) и осень (сентябрь – ноябрь). В эти периоды комфортная температура, минимум осадков и хорошая видимость в природных локациях вроде Чжанцзяцзе и горных районов Юньнани. Особенно удачна осень: воздух сухой, небо ясное, а города менее загружены туристами.

Летом путешествовать тоже можно, но стоит учитывать жару и высокую влажность в Шанхае, Пекине и южных регионах. В это время особенно популярны горные маршруты и круизы по Янцзы, где климат мягче.

В зимние месяцы Китай меньше загружен туристами, а цены ниже, однако в северных регионах, включая Пекин, может быть холодно и ветрено. Зато это хорошее время для Хайнаня, где сохраняется пляжный сезон. А также не нужно забывать про Харбин, где в январе проходит популярнейший фестиваль снега и льда.

Есть даты, которых стоит избегать. Во-первых, это Китайский Новый год (в январе-феврале, даты плавающие), когда транспорт перегружен, многие сервисы работают в ограниченном режиме, а цены резко растут. Во-вторых, так называемая Золотая неделя (1–7 октября) — пик внутреннего туризма, огромные очереди в музеях и на достопримечательности. Также сравнительно людно в популярных местах и дороже, чем обычно, в майские праздники и во время школьных каникул.