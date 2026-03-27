Из-за поздних возвратов Gulf Air туристы втридорога платят за новые билеты
Туристы, имеющие на руках билеты бахрейнской авиакомпании Gulf Air, жалуются, что компания не спешит отменять рейсы на апрельские даты на фоне проблем, возникших из-за конфликта на Ближнем Востоке. В результате решение принимается уже за несколько дней до вылета, и к моменту возврата денег альтернативы перелетов уже сильно вырастают в цене. Речь чаще всего идет о рейсах через столицу Бахрейна Манаму в Бангкок, Мале, Манилу, Сингапур и некоторые другие города, а также в обратном направлении.
С вылетами в марте проблем нет: деньги за билеты перечисляют пассажирам с разной степенью оперативности – от нескольких часов до нескольких дней (зависит от того, где приобреталась перевозка и через какой банк), а вот с апрелем сложнее. Вот что пишут пассажиры в чате, посвященном авиакомпании:
«У нас на Мале билеты на 5 апреля, и пока тишина», «У меня рейс на 7 апреля, но отмены не стоит. Пишут, что вылет по расписанию. И что делать, непонятно». Некоторые пассажиры, у которых были рейсы на первые дни месяца, деньги получили, однако есть нюанс – пока ждали возврата, взлетели альтернативы перелета. «На 3 апреля пришла отмена Шанхай – Бахрейн – Москва. Очень “оперативно”, аж за неделю. Спасибо хотя бы за это, но билеты уже стоят по 60 тыс. руб. с двумя или тремя пересадками», – поделилась своей историей туристка.
Как говорится в официальной рассылке перевозчика, полный возврат денег могут запросить пассажиры всех рейсов Gulf Air до 31 марта. Те же, у кого вылет запланирован до 15 апреля, могут бесплатно их переоформить на рейсы авиакомпании до 30 июня. В иных случаях возврат зависит от того, отменен конкретной рейс или нет.
«Странные они, конечно – все арабские компании уже активно апрель отменяют, у “катаров” (авиакомпания Qatar Airways. – Ред.) уже глубина отмены до июня, и только наши планируют 1 апреля начать летную программу», – пишет клиентка бахрейнского перевозчика.
Впрочем, о возобновлении полноценной программы полетов речь пока не идет. Последнее обновление – Gulf Air продлила альтернативы полетов из аэропорта Даммам в Саудовской Аравии: до 11 апреля в Лондон, до 30 апреля еще в несколько городов, включая Каир, Бангкок, Манилу, Найроби и другие. Бахрейнский перевозчик, напомним, предоставляет бесплатный трансфер до саудовского аэропорта и оформляет транзитную визу.
