Какое лето ждет туристов в Турции

В апреле и мае на значительной части Турции температура воздуха будет превышать климатическую норму. В это время в курортных зонах наступит почти летняя погода, сообщил директор отдела анализа и прогнозов Главного управления метеорологии страны Шахин Шахбаз.

По его словам, в ближайший месяц в западных и южных районах столбик термометра поднимется на несколько градусов выше средних значений, а на северо-востоке Восточной Анатолии этот показатель будет соответствовать норме. Правда, осадков может быть больше, чем обычно в прибрежных районах Эгейского моря и западной части Средиземноморья.

Температура воздуха в мае и июне в западной части Центральной Анатолии и во Внутреннем Эгейском регионе будет выше, чем обычно, на 1–2 °C, а в целом по стране – на 0,5–2 °C. При этом дождей в эти месяцы почти не будет.

Высокий туристический сезон в Турции продолжается с мая по сентябрь, а его пик приходится на июль и август. В этот период на популярных курортах, таких как Анталья и Бодрум, устанавливается самая жаркая погода – температура воздуха часто достигает +30…+40 °C, а море максимально прогревается. Более комфортным временем считается так называемый бархатный сезон – май, июнь и сентябрь, когда на улице примерно +25…+30 °C: такие условия подходят как для пляжного отдыха, так и для экскурсий. В период с октября по апрель туристическая активность снижается: становится прохладнее, купальный сезон заканчивается – это время больше всего подходит для поездок и пеших прогулок.