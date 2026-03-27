Air Arabia продлила приостановку рейсов и разъяснила правила возврата билетов

Авиакомпания Air Arabia продлила приостановку рейсов до 30 апреля включительно на фоне действующих ограничений воздушного пространства, говорится в сообщении перевозчика.

Ограниченное число вылетов может выполняться по согласованию с профильными органами власти при условии строгого соблюдения требований безопасности и получения всех необходимых разрешений. В этом случае пассажиры будут проинформированы дополнительно. Остальным клиентам рекомендовано не направляться в аэропорты без предварительного уведомления от авиакомпании.

В связи с с этим решением Air Arabia разъяснила правила обмена и возврата билетов. Пассажиры могут однократно и бесплатно изменить дату вылета в пределах 30 дней от первоначально запланированной. Кроме того, доступна отмена бронирования с выбором формы возврата средств – в виде кредитного ваучера либо на счет, с которого проводилась оплата. Туристические агенты могут самостоятельно вносить изменения в системе бронирования, включая перенос или отмену рейсов, без применения штрафных санкций. Обработка запросов на возврат средств может занимать до 14 дней из-за повышенной операционной нагрузки, предупредили в компании.