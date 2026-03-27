Прекращены автобусные рейсы из Шарджи в другие города ОАЭ

Управление автомобильных дорог и транспорта Шарджи решило приостановить работу линий междугородних автобусов, следующих в остальные эмираты страны. Причиной назвали сильные дожди, обрушившиеся на несколько регионов ОАЭ. Такие погодные условия власти посчитали небезопасными для пассажирских перевозок.

Ранее Национальный центр метеорологии ОАЭ предупредил, что ухудшение погодных условий может повлиять на работу аэропортов. В Дубае, Абу-Даби и Шардже наблюдались ливни, усиление ветра и ухудшение видимости. В результате были задержки и переносы рейсов. При этом воздушные гавани не закрыты полностью и продолжают принимать и отправлять самолеты в условиях повышенных мер безопасности.

Ожидается, что при стабилизации погодных условий к концу недели работа аэропортов постепенно вернется в штатный режим, однако пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих рейсов и учитывать возможные изменения в расписании.

По последним прогнозам, в ближайшие дни интенсивность осадков снизится, однако местами все еще возможны кратковременные дожди и порывистый ветер.