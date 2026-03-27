Прекращены автобусные рейсы из Шарджи в другие города ОАЭ

Автобусные рейсы из Шарджи в другие города ОАЭ прекращены из-за дождей

TourDom

Управление автомобильных дорог и транспорта Шарджи решило приостановить работу линий междугородних автобусов, следующих в остальные эмираты страны. Причиной назвали сильные дожди, обрушившиеся на несколько регионов ОАЭ. Такие погодные условия власти посчитали небезопасными для пассажирских перевозок.

© РИА Новости

Ранее Национальный центр метеорологии ОАЭ предупредил, что ухудшение погодных условий может повлиять на работу аэропортов. В Дубае, Абу-Даби и Шардже наблюдались ливни, усиление ветра и ухудшение видимости. В результате были задержки и переносы рейсов. При этом воздушные гавани не закрыты полностью и продолжают принимать и отправлять самолеты в условиях повышенных мер безопасности. 

Ожидается, что при стабилизации погодных условий к концу недели работа аэропортов постепенно вернется в штатный режим, однако пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих рейсов и учитывать возможные изменения в расписании.

По последним прогнозам, в ближайшие дни интенсивность осадков снизится, однако местами все еще возможны кратковременные дожди и порывистый ветер.