Популярная среди россиян странна переживает шок: как это отразится на туристах

Популярный среди россиян курортный Таиланд переживает топливный шок. Местные регуляторы 26 марта сократили субсидии, а правительство отказалось от регулирования цен, в результате чего стоимость дизеля взлетела на 18%, а бензина (газохола) — на 14–22% в зависимости от марки. В абсолютных цифрах цена подскочила сразу на 6 бат за литр, сообщает Telegram-канал Baza.

Российские туристы, которых в королевстве сейчас немало, столкнулись с повышением неожиданно. Многие узнали о грядущем подорожании глубокой ночью и тут же отправились на заправки, чтобы успеть залить топливо по старым расценкам. На АЗС выстроились километровые очереди из автомобилей и мотоциклов, а некоторые станции вовсе приостановили продажу до утра, чтобы начать работу уже с новыми ценниками.

Таиланд оказался заложником мирового нефтяного рынка, поскольку импортирует практически 100% потребляемого топлива. Ситуация обострилась на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном — главная нефтяная артерия, Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой нефти, оказалась под ударом. Это спровоцировало резкий скачок стоимости сырья, который моментально отразился на внутренних ценах в стране, зависящей от импорта.

Последствия топливного скачка для туристической индустрии могут оказаться серьезными. Эксперты ожидают, что вслед за топливом подорожают практически все услуги: такси, трансферы, морские прогулки на катерах и спидботах — организаторы уже обсуждают повышение тарифов из-за удорожания дизеля. Не избежат подорожания и продукты в магазинах и кафе: доставка еды курьерами на скутерах также станет дороже. По предварительным оценкам, общий рост трат для туристов может составить 15–20%.

Ранее эксперт объяснил, почему не стоит ехать в Японию на майские праздники.