Авиарейсы из РФ во Вьетнам сохраняются, несмотря на дефицит топлива в этой стране

Дефицит топлива во Вьетнаме не отразился на полетных программах из России в эту страну. Так говорят представители перевозчиков и туроператоры.

«В настоящее время Red Wings выполняет рейсы в полном объеме вне зависимости от цен на топливо», – сообщили TourDom.ru в авиакомпании.

С аналогичным заявлением выступила и AZUR air

Вьетнамская VietJet Air на этой неделе существенно сократила рейсы из Нячанга, Дананга, Ханоя и Хошимина в другие страны Юго-Восточной Азии. При этом полеты в города России пока выполняет в полном объеме.

«Ситуация повлияла только на стоимость авиаперевозки: одно место подорожало более чем на 10%», – пояснила Яна Муромова, заместитель генерального директора туроператора Anex, сотрудничающего с этой авиакомпанией.

«Об изменении полетной программы речи не идет, но перевозчики нас предупредили, что цена на топливо еженедельно растет», – добавил Данияр Усубалиев, исполнительный директор компании Crystal Bay в России.

По его словам, во Вьетнаме стоимость бензина, керосина и прочих видов горючего поднялась в 2 раза, это, разумеется, тянет за собой все.

По мнению экспертов, если вопрос с дефицитом не решится до конца апреля, ситуация может ухудшиться:

«Большинство стран имеет топливный резерв на 30–45 дней. Не удастся в течение месяца восстановить объемы поставок – авиакомпаниям придется принимать решение: либо делать технические посадки на дозаправку со всеми вытекающими последствиями, либо сокращать количество рейсов, либо увеличивать топливные сборы. Возможен и другой вариант: логистические цепочки станут длиннее – горючее будет, но совершенно по другой цене», – отмечает председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта, вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Учитывая, что, помимо топливных, есть еще и валютные риски, эксперт рекомендует не затягивать с оплатой туров и приобретением авиабилетов.

Напомним, проблемы с авиационным топливом наблюдаются во Вьетнаме с начала марта. Ситуация осложняется тем, что два национальных нефтеперерабатывающих завода не могут увеличить выпуск авиакеросина, так как вынуждены наращивать объем производства других нефтепродуктов.