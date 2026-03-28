Названы самые популярные направления для отдыха вместо ОАЭ

После рекомендации Минэкономразвития приостановить продажу туров в шесть стран Персидского залива российские туристы массово переориентируются на другие направления. Главными бенефициарами стали Египет, Турция и Таиланд.

Российский туристический рынок оперативно перестраивается в условиях новых ограничений на направления Ближнего Востока. Минэкономразвития выпустило рекомендацию временно остановить реализацию путевок в ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию.

На этом фоне спрос на альтернативные варианты показал резкий рост: по данным экспертов, интерес к Египту увеличился практически в три раза, а позиции Турции и Таиланда продолжают укрепляться за счет проверенной инфраструктуры и стабильного авиасообщения.

По словам доцента Финансового университета Марчела Кырлана, сейчас в тройку лидеров по бронированиям входят именно Турция, Египет и Таиланд. Путешественников привлекает не только ценовая доступность этих направлений, но и высокий уровень сервиса, к которому они привыкли.

При этом в экспертном сообществе отмечают новый тренд: всё больше россиян предпочитают комбинированные туры, объединяя в одной поездке сразу несколько стран, что позволяет разнообразить впечатления без значительного удорожания.

Параллельно растет и внутренний туризм. Весной максимальным спросом пользуются Москва и Санкт-Петербург, а также Калининградская область, курорты Кавказа, Карелия, Алтай и Байкал. Изменяется и поведение самих покупателей: в условиях геополитической и экономической турбулентности люди всё чаще выбирают «горящие» туры, бронируя поездки буквально за одну-две недели до вылета. Такой подход позволяет не замораживать крупные суммы заранее и оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.

Участники турбизнеса ожидают, что перераспределение потоков продолжится как минимум до летнего сезона. Те направления, которые сумеют предложить стабильные условия въезда и конкурентные цены, получат дополнительный приток отдыхающих, в то время как страны Персидского залива временно потеряют долю российского рынка. Адаптация отрасли, как отмечают эксперты, происходит довольно быстро, и уже сейчас сформировалась четкая картина предпочтений.

