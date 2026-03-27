EASA продлило рекомендации авиаперевозчикам не летать на Ближний Восток

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) продлило действие рекомендаций для авиаперевозчиков воздерживаться от выполнения полетов над рядом стран Ближнего Востока до 10 апреля 2026 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора информационном бюллетене.

Согласно заявлению режим повышенной опасности распространяется на воздушное пространство Бахрейна, Ирана, Ирака, Израиля, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Рекомендации EASA впервые вступили в силу утром 28 февраля на фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана. Впоследствии они уже продлевались – до 27 марта.

Российские авиакомпании фактически приостановили регулярное авиасообщение с большинством стран региона в начале марта. Выполнялись только вывозные рейсы для туристов, которые купили билеты до начала ограничений. «Аэрофлот» заявлял, что возобновит регулярные полеты не раньше 1 апреля, но это будет зависеть от ситуации в регионе. В конце марта глава Минтранса РФ Андрей Никитин пояснил, что рейсы в страны Ближнего Востока снова начнутся «при первой возможности», если обстановка будет безопасной.Между тем Qatar Airways планирует с 1 апреля полностью возобновить полеты в Россию. Речь идет о полетах из Дохи в Шереметьево и обратно с частотой 4 раза в неделю.