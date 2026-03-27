В какие страны поехать за вкусной едой

Утро в разных частях планеты пахнет совершенно по-разному: где-то это аромат свежей выпечки, а где-то — густого мясного бульона. Мы привыкли к мысли, что завтрак — штука стандартная, но на деле все решает география, пишет «KP.RU:Комсомольская правда».

Взять англичан. Они подходят к делу сурово: тарелка с яйцами, сосисками, беконом и фасолью — это гарантия того, что о еде вы не вспомните до самого вечера. Совсем другое настроение во Франции. Там никакой суеты: хрустящий круассан или багет под чашку кофе — вот и весь рецепт счастья. Похожим образом — на бегу, с выпечкой и кофе — начинают день в Италии и Испании.

В Германии все зависит от того, с какой ноги встал немец. Кто-то соорудит классический бутерброд с сыром или колбасой, кто-то ограничится тостом с джемом. А в Баварии и вовсе своя атмосфера — там утро вполне могут начать с бокала пива.

Хотите баланса? Вам в Японию. Местный завтрак — это целая композиция из риса, рыбы и мисо-супа, которую запивают зеленым чаем. А вот во Вьетнаме утро легко перепутать с обедом: там принято с самого раннего часа подкрепляться горячим супом «фо» с лапшой.

В США и Канаде в почете плотная еда. Американцы налегают на картофель, бекон и даже фастфуд. Канадцы же обожают оладьи в кленовом сиропе и яйца во всех видах, запивая это литрами кофе.

На Востоке — свои ритуалы. В Турции стол заставляют кучей тарелочек с сырами, оливками и овощами, и к этому натюрморту неизменно подают чай. В Израиле же правят бал сытный хумус со свежим хлебом и шакшука — яичница в густом томатном соусе.

Но «идеального» завтрака просто не существует. Кому-то хватает глотка кофе, а кому-то подавай полноценный обед прямо с утра. И в каждом таком выборе — свой характер и привычный уклад жизни.

А вот Италия славится пиццей и пастой, но есть и блюда, от которых волосы встают дыбом. Например, касу марцу — сыр с живыми личинками, пайата — телячья кишка с остатками молока, вареная и жареная, писал «ГлагоL».