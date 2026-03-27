Таможенники не разрешили провезти через границу семейную реликвию

Сотрудники таможенного поста аэропорта Кольцово во время выборочного контроля в «зеленом коридоре» остановили пассажира, направлявшегося в Баку. При досмотре личных вещей мужчины был обнаружен старинный самовар. Он объяснил, что предмет является семейной реликвией, которая долгое время хранилась у родственников в Челябинске. Получив самовар в подарок, мужчина решил вывезти его за границу для личного использования.

По данным Уральского таможенного управления, экспертиза установила, что изделие выполнено из латуни более 100 лет назад и относится к культурным ценностям. Самовар был произведен на фабрике купцов братьев Шемариных – поставщиков двора персидского шаха. На корпусе сохранились клейма, свидетельствующие об участии в выставках конца XIX века и наградах, включая упоминание императора Николая II.

Мужчине теперь грозит административное дело по статье о нарушении правил декларирования, несоблюдении ограничений при перемещении культурных ценностей через границу.

Аналогичные случаи ранее фиксировались в различных регионах России. Так, 14 февраля 2025 года в Москве, в аэропорту Шереметьево, таможенники задержали пассажира, пытавшегося вывезти в Стамбул икону XIX века, обнаруженную в ручной клади без декларации; эксперты подтвердили ее историческую и художественную ценность, при этом разрешительных документов у владельца не оказалось. 3 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге, в аэропорту Пулково, была пресечена попытка вывоза коллекции старинных монет XVIII–XIX веков: пассажир направлялся в Германию и утверждал, что приобрел их на блошином рынке, однако часть коллекции признали музейной ценностью. 21 июня 2025 года во Владивостоке, в морском порту, выявили попытку отправки за рубеж старинных буддийских статуэток, задекларированных как сувениры, но фактически датируемых концом XIX – началом XX века. Еще один случай произошел 9 сентября 2023 года в Казани, где в аэропорту у пассажира, следовавшего в ОАЭ, обнаружили старинные религиозные книги, изданные до 1917 года. Экспертиза показала, что они являются культурным достоянием России и не могут быть вывезены из страны без специального разрешения.