Программа полетов AZUR air в Паттайю сократилась еще на два города

Турагенты продолжают получать сообщения об отменах туров в Таиланд, сформированных на чартерных рейсах AZUR. К четырем городам, из которых полетная программа была завершена досрочно в середине марта, добавились еще два – Иркутск и Новокузнецк. Причем, как утверждают представители розницы, поделившиеся наблюдениями с TourDom.ru, с берегов Ангары есть отмены еще и на Пхукет.

Как убедился журналист редакции, в системах бронирования действительно не удается найти туры из этих городов на апрельские даты. Нет и билетов в свободной продаже. Редакция TourDom.ru обратилась в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили, что эти рейсы отменены.

Таким образом, полетная программа в Паттайю в апреле продолжится из 4 городов Сибири и Дальнего Востока. Это Красноярск, Новосибирск, Владивосток и Хабаровск.

Ранее TourDom.ru писал, что AZUR air направила в Росавиацию план по корректировке своей работы, а турбизнес уверен в продолжении полетов после 8 июня – до этой даты Росавиация ограничила ее срок действия сертификата эксплуатанта.