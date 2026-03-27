Япония повысит туристический налог в три раза

Правительство Японии планирует в июле повысить туристический налог для иностранцев с 1 до 3 тыс. иен (около 20 долларов) с человека. Дополнительные поступления предполагается направить на финансирование мер по борьбе с чрезмерным наплывом туристов, пишет Jiji Press.

Соответствующие положения включены в новый базовый план развития туризма, утвержденный на заседании кабинета министров. Власти планируют увеличить число регионов, внедряющих меры против чрезмерного туризма с 47 в 2025 году до 100 к 2030-му.

Финансовую поддержку получат местные органы власти, реализующие инициативы по снижению нагрузки на инфраструктуру и борьбе с нарушениями общественного порядка со стороны туристов.

Пятилетний план, рассчитанный с 2026 финансового года, также предусматривает разгрузку дорог, стимулирование поездок иностранных туристов в сельские районы страны и усиление контроля за операторами частного гостиничного бизнеса.

При этом правительство сохранило ранее поставленные цели: довести число иностранных туристов до 60 млн к 2030 году против 42,7 млн в 2025 году, а также увеличить их расходы до 15 трлн иен по сравнению примерно с 9,5 трлн иен в 2025 году.

Как писал ранее «ТурДом», в феврале власти города Фудзиёсида, недалеко от горы Фудзи, отменили фестиваль цветения сакуры из-за того, что туристы мусорили и справляли нужду на улицах. Жалобы местных жителей вынудили администрацию отказаться от праздника.