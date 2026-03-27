Опубликован рейтинг городов по числу жалоб туристов на кражи

Париж, Рим и Барселона возглавили рейтинг мировых городов по числу упоминаний краж и мошенничества в отношении туристов. Об этом говорят результаты международного исследования компании Radical Storage, основанного более чем на 13 тыс. отзывах путешественников, пишет ElCaso.

Эти данные отражают не официальную криминальную статистику, а восприятие уровня безопасности посетителями. В исследовании учитывались ключевые слова, связанные с карманными кражами, мошенничеством и ограблениями, что позволило определить города, где туристы чаще всего сообщают о подобных инцидентах. В итоге Париж занял первое место с 16,5% всех упоминаний, Рим – на второй позиции с 10,7%, а Барселона замыкает тройку лидеров с 5,3%.

Жалобы связаны в основном с карманными кражами в наиболее посещаемых туристических районах: преступники используют методы отвлечения внимания гостей в местах тесного скопления людей. Чаще всего похищают телефоны, кошельки и сумки, а сам факт кражи обнаруживается спустя некоторое время. Значительная часть пострадавших не обращается в полицию, считая это неэффективным или просто не желая тратить время.