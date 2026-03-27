Россия прорабатывает восстановление авиасообщения с Танзанией, которое приостановилось в период пандемии. В частности, речь идет о направлениях Занзибар и Дар-эс-Салам. Об этом в пятницу, 27 марта сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

По словам заместителя руководителя Росавиации Алексея Буевича, сейчас стороны работают над запуском рейсов. Предположительно, перелеты из Дар-эс-Салама в Москву будет выполнять авиакомпания Air Tanzania на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Также представители стран обсуждают вариант продления маршрута с заходом на Сейшелы.

Буевич отметил рост интереса к развитию авиасообщения с африканскими странами. На данный момент большое количество рейсов уже выполняют в Египет и Марокко. При этом в странах Центральной и Южной Африки прямое сообщение ограничено перелетами через Аддис-Абебу. Открытие полетов в Танзанию может расширить транспортную доступность региона и упростить логистику для туристов, передает Telegram-канал РСТ.

9 февраля глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что Россия «в целом готова» к возобновлению авиасообщения с США. Он добавил, что в этом вопросе нужно руководствоваться снятием некоторых ограничений с российских авиакомпаний.