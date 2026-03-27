С 1 апреля авиакомпания Qatar Airways полностью восстанавливает рейсы в Россию после вынужденного перерыва, связанного с ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее с 18 марта перевозчик сообщал о «частичном возобновлении», а теперь намерен выполнять программу полностью.

© tourdom.ru

Как информируют билетные агенты, речь идет о полетах из Дохи в Шереметьево и обратно с частотой 4 раза в неделю.

На туристические поездки непосредственно в Катар это событие вряд ли повлияет, так как Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в эту страну. Воспользоваться перелетами смогут только самостоятельные путешественники.

Зато стабильное выполнение полетов может расширить возможности туристов для подбора стыковочных маршрутов по ряду направлений в Юго-Восточной Азии, Африке, Европе и США.

Впрочем, стоит иметь в виду, что часть людей еще может опасаться выбора этого ближневосточного хаба, как и ряда других аэропортов в этом регионе, из-за продолжающейся нестабильной обстановки. На текущий момент объявлено перемирие, как будут развиваться события после этой приостановки конфликта, пока что непонятно.

Ранее TourDom.ru писал, какими маршрутами можно улететь в Мале тем, кто не хочет выбирать арабские хабы. Один из неочевидных вариантов – перелет через Ташкент.