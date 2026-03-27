Россияне стали чаще ездить в Японию весной

В период цветения сакуры с марта по апрель, число бронирований отелей в Японии россиянами выросло на 77%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Яндекс Путешествия.

«Несмотря на высокий туристический интерес, средняя стоимость размещения в этом году оказалась ниже прошлогоднего уровня, что делает поездки в Страну восходящего солнца более доступными. По данным сервиса средняя стоимость ночи в Японии снизилась и составляет около 12 тысяч рублей», — рассказали аналитики.

Они также отметили, что основной поток бронирований приходится на крупные города Японии.

«Лидером остается Токио, на который приходится почти половина от общего числа бронирований при средней стоимости ночи 12 тысяч рублей. На втором месте находится Осака со средней ценой 9 тысяч рублей за ночь, а на третьем — Киото, где средняя стоимость также 12 тысяч рублей», — объяснили эксперты.

По данным опроса, на пользователей из Москвы и Московской области приходится половина всех бронирований жилья и большая часть купленных авиабилетов.

«В сравнении с весной прошлого года москвичи стали чаще бронировать отели в Японии, а средняя стоимость ночи составляет почти 13 тысяч рублей. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Третью позицию занимают жители Поволжья: Казани, Нижнего Новгорода, Самары Тольятти и Чебоксар», — высказались в пресс-службе.

В заключение аналитики добавили, что путешествия в период цветения сакуры чаще всего совершают вдвоем.