Тревел-блогер побывал в США и назвал американскую мечту «грандиозной аферой»

Российский тревел-блогер Александр побывал в США и назвал американскую мечту об успешной жизни там «грандиозной аферой». Об этом он написал в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор объяснил, что многие люди стремятся попасть в США и закрепиться там, однако большинство из них впоследствии жалеют о принятом решении и мечтают вернуться обратно на родину, но не имеют возможности.

«Проблема в том, что США — просто распиаренная маркетингом страна, в которой нет места качеству, но есть бешеные стоимости абсолютно на все, и в частности на вещи ничего из себя не представляющие», — объяснил он.

Россиянин добавил, что в США людям навязывают определенный образ успешной жизни, при которой человек обязательно должен иметь дом в престижном районе и несколько машин, устроить детей в престижные вузы, принимать участие в различных мероприятиях, покупать домой ненужные вещи, оплачивать страховки, налоги и членство в разных клубах, которые он даже не посещает.

«Люди, имея деньги и приобретая статусные вещи, не имеют ни минуты времени ими насладиться, не говоря уж о том, что у них нет времени ни на путешествия, ни на качественный отдых, ни на проведение времени с друзьями или родными. Жизнь проходит в вечной гонке за доходами, а саму жизнь люди не видят и не наслаждаются ею», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал впечатления от Мексики после США словами «стало легче дышать». По его словам, Америка поразила его природой и дорогами, однако он почти всегда испытывал там фоновое напряжение в отличие от Мексики.