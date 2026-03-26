Туристы жалуются на визовый центр Великобритании

Туристы удивлены странным переносам своих записей в визовом центре Великобритании. Офис VFS Global в одностороннем порядке переносит заявителей с апрельскими слотами на неделю вперед. И что самое главное – никак не уведомляет клиентов о корректировках. На новую дату и время они натыкаются случайно, зайдя в личный кабинет.

© tourdom.ru

Ситуация не единичная. Это подтверждают сразу несколько визовых агентов в своих аккаунтах:

«Если вы были записаны на 22 апреля, проверьте статусы своих записей. Есть переносы на 27–28 апреля, но никаких уведомлений на почту не приходит. Как вы об этом должны узнать, никого не интересует».

Одной датой дело не ограничивается:

«С 23 и 24 апреля тоже переносы – на 29-е и 30-е числа. С чем это связано, никто не знает. Поддержка молчит. Но в первоначальный срок точно никого не примут».

Таким образом, визовый центр с какой-то целью высвобождает себе 3 дня – со среды по пятницу. Редакция отправила запрос в VFS Global.

Напомним, что на оформление британской визы стоит закладывать не менее 2 месяцев после сдачи биометрических данных. А с этой процедурой в российских офисах есть сложности – ждать свободного слота для ее сдачи приходится долго. Тем, кто торопится, рекомендуют ехать в соседние страны, например, Казахстан – визовая политика британцев это позволяет.

Ранее TourDom.ru писал, что Великобритания полностью перешла на электронные визы.