Туристы из России не разбегутся: почему Таиланд остается вне конкуренции

Несмотря на предстоящее подорожание трансферов и экскурсий в Таиланде, российские туристы вряд ли станут массово отказываться от поездок в эту страну. Генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков сообщил о повышении цен на наземное обслуживание на 10–15 процентов, но подчеркнул, что это не отразится на уже купленных путёвках. Причина роста — удорожание дизельного топлива в самом королевстве, которое подскочило на 12–20 процентов из-за нестабильности на мировых нефтяных рынках, спровоцированной ближневосточным конфликтом.

Однако эксперты туристической отрасли сходятся во мнении: даже с учётом нового повышения Таиланд остаётся для россиян самым привлекательным зарубежным направлением. По данным Ассоциации туроператоров России, в 2025 году страну посетили более 1,7 миллиона российских туристов, что сделало её абсолютным лидером, обогнавшим даже традиционную Турцию. В начале 2026 года спрос сохраняется на высоком уровне, и прогнозируемое удорожание вряд ли изменит эту тенденцию.

У Таиланда есть несколько козырей, которые перевешивают даже заметный рост цен. Безвизовый режим, введённый для россиян ещё в 2024 году и продлённый на 2026-й, снимает головную боль с оформлением документов. Развитая туристическая инфраструктура, отличный сервис и огромное количество прямых рейсов из российских городов делают отдых максимально комфортным и предсказуемым. Для многих туристов это важнее, чем экономия нескольких тысяч рублей на экскурсиях.

Туроператоры уже начали адаптироваться к новой реальности. Крупные игроки рынка предлагают клиентам фиксировать цены на летние путёвки с ранним бронированием до конца апреля, чтобы избежать дальнейшего подорожания, которое может последовать в пик сезона. При этом, по словам Снеткова, рост коснётся именно наземного обслуживания — трансферов и экскурсий, на которые в структуре средней путёвки приходится около 30–40 процентов стоимости. Таким образом, общее удорожание тура составит не 15, а примерно 3–6 процентов, что для большинства путешественников не станет критичным.

Даже если часть туристов начнёт рассматривать альтернативы, найти полноценную замену Таиланду в регионе сложно. Вьетнам и Камбоджа пока сохраняют стабильные цены, однако их туристическая инфраструктура развита слабее, а количество прямых рейсов из России ограничено. Шри-Ланка после экономического кризиса только восстанавливает турпоток. Таиланд же предлагает отработанную годами схему: от момента бронирования до возвращения домой всё максимально прозрачно и предсказуемо.

Определённое беспокойство у туристов вызвал ажиотаж на заправках Пхукета в начале марта, когда местные жители и путешественники выстраивались в очереди, скупая топливо в канистры. Однако власти провинции оперативно заверили, что запасов достаточно, и паника не имеет под собой реальных оснований. Этот эпизод, скорее, продемонстрировал, насколько чувствительно местное население и бизнес к любым намёкам на дефицит, но к реальному положению дел на туристическом рынке он имел косвенное отношение.

Таким образом, прогнозируемое повышение цен на трансферы и экскурсии, безусловно, станет неприятным сюрпризом для туристов, планирующих поездку в Таиланд. Однако совокупность преимуществ — от безвизового въезда до развитой инфраструктуры и огромного выбора отелей — делает королевство устойчивым к ценовым колебаниям. Российские путешественники, которые за последние годы привыкли к гибкости и оперативности тайского турбизнеса, скорее всего, просто скорректируют бюджет поездки, но не станут менять любимое направление на менее комфортные альтернативы.

