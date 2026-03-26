МВД не связывает рост спроса на загранпаспорта с «интересом к эмиграции»

МВД России опровергает тезис о том, что рост заявок на получение загранпаспортов якобы связан с интересом россиян к эмиграции: причинами послужило изменение правил для пересечения границы с детьми и трудностями в работе многофункциональных центров. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Ранее TourDom.ru писал, что туроператоры попросили власти вернуть возможность выезда детей за границу по свидетельству о рождении. Соответствующее обращение направлено министру экономического развития Максиму Решетникову и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко.

«В сети Интернет опубликован ряд материалов о сложностях у граждан РФ при оформлении загранпаспортов. Речь идет преимущественно об обращениях в подразделения по вопросам миграции крупных городов. Утверждения, что возникшая ситуация обусловлена ростом интереса жителей страны к эмиграции, являются голословными и не соответствуют действительности», – сообщили в пресс-центре ведомства.

С января этого года ребенок до 14 лет больше не может выехать из России в ряд стран (Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию) по свидетельству о рождении. По действующему законодательству требуется оформление отдельного загранпаспорта. Также пересечь границу возможно, если сведения о несовершеннолетнем вписаны в документ родителя.

Как уточнили в министерстве, в настоящее время наблюдается рост выданных детям заграничных паспортов: на 70% по документам 5-летнего срока действия и на 40%, если речь о 10 годах. Кроме того, МВД заявляет о технических сложностях в МФЦ, из-за чего гражданам необходимо обращаться непосредственно в подразделения по вопросам миграции лично либо через портал госуслуг.

Число загранпаспортов, выданных взрослым россиянам за первые два месяца 2026 года, выросло на 15% по сравнению с прошлогодним периодом. В полиции отметили, что в Москве 30% от общего количества заявителей составляют приезжие из других регионов.