Раскрыты самые дорогие страны для перелетов летом

Аналитики раскрыли стоимость перелетов в популярные страны летом 2026 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, самой востребованной в этот период оказалась Турция — 7 процентов международных бронирований приходятся на рейсы из Антальи в Москву. Билет в одну сторону обходился покупателям в среднем в 22,4 тысячи рублей, однако это не самый дорогой ценник. А перелет из Москвы в Стамбул можно было приобрести за 20,1 тысячи рублей (6 процентов бронирований). Маршрут Москва — Анталья же стоил 18,9 тысячи рублей (5 процентов).

В результате на турецкие направления в сумме приходится 24 процента всех международных перелетов.

«В топ-10 также вошли Москва — Ереван (5 процентов, 15,1 тысячи рублей), Анталья — Санкт-Петербург (5 процентов, 23,2 тысячи рублей), Москва — Рим (4 процента, 24,7 тысячи рублей), Белград — Москва (3 процента, 32,6 тысячи рублей), Москва — Белград (3 процента, 33,4 тысячи рублей) и Москва — Баку (3 процента, 16,6 тысячи рублей)», — указано в исследовании.

