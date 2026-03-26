Операторы катеров в Паттайе пообещали туристам не поднимать цены на свои услуги

Операторы скоростных катеров в Паттайе несут убытки из-за резкого роста цен на топливо, но не станут поднимать стоимость услуг, заявила глава местной ассоциации перевозчиков Бали Хай.

© tourdom.ru

По ее словам, если подорожание поможет избежать дефицита, то они готовы принять сложившиеся условия и лишь просят власти не допустить нехватки топлива, поскольку в таком случае последствия для бизнеса будут непоправимыми, пишет MGR Online.

При этом стоимость проезда не изменится. Компании, которые перевозят туристов, продолжают работать в обычном режиме и будут обслуживать пассажиров, как и прежде, заверила Бали Хай.

Вместе с тем могут вырасти тарифы на перевозки пассажиров автобусами и такси. Транспортный кооператив Паттайи направил официальное обращение в отраслевое ведомство с просьбой рассмотреть возможность повышения стоимости проезда, а также ввести меры поддержки для компаний, пострадавших от роста цен на топливо. Без разрешения властей самостоятельно поднять тарифы они не имеют права, пояснил председатель кооператива Тонгчай Сукхокчай. По его словам, в это объединение входит около 712 маршрутных автобусов и более 140 такси. Все они используют дизельное топливо, поэтому резкое подорожание – примерно на 6 батов за литр – оказывает на них прямое влияние.