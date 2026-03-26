Операторы катеров в Паттайе пообещали туристам не поднимать цены на свои услуги

Операторы катеров в Паттайе пообещали туристам не поднимать цены из-за подорожания топлива
Операторы скоростных катеров в Паттайе несут убытки из-за резкого роста цен на топливо, но не станут поднимать стоимость услуг, заявила глава местной ассоциации перевозчиков Бали Хай.
По ее словам, если подорожание поможет избежать дефицита, то они готовы принять сложившиеся условия и лишь просят власти не допустить нехватки топлива, поскольку в таком случае последствия для бизнеса будут непоправимыми, пишет MGR Online.
При этом стоимость проезда не изменится. Компании, которые перевозят туристов, продолжают работать в обычном режиме и будут обслуживать пассажиров, как и прежде, заверила Бали Хай.
Вместе с тем могут вырасти тарифы на перевозки пассажиров автобусами и такси. Транспортный кооператив Паттайи направил официальное обращение в отраслевое ведомство с просьбой рассмотреть возможность повышения стоимости проезда, а также ввести меры поддержки для компаний, пострадавших от роста цен на топливо. Без разрешения властей самостоятельно поднять тарифы они не имеют права, пояснил председатель кооператива Тонгчай Сукхокчай. По его словам, в это объединение входит около 712 маршрутных автобусов и более 140 такси. Все они используют дизельное топливо, поэтому резкое подорожание – примерно на 6 батов за литр – оказывает на них прямое влияние.