Погода в Египте подвела туристов

Проливные дожди с сильными порывами ветра в настоящее время наблюдаются в Египте. Как следствие, отменяются экскурсии для туристов, есть перебои в железнодорожном и авиасообщении, сообщает издание Cairo24.

© tourdom.ru

В частности, из-за погодных условий был отменен поезд на маршруте Каир – Александрия. Кроме того, в Луксоре решили повременить с полетами на воздушных шарах.

В четверг были объявлены предупреждения о сильном штормовом фронте в провинциях Матрух, Александрия, Бехейра, Кафр-эль-Шейх, Дакахлия, Дамиетта, Порт-Саид, Гарбия, Менуфия и Шаркия. Проливные дожди, по данным портала, грозят наводнениями в районах Синая и северной части провинции Красное море.

Авиакомпания EgyptAir и вовсе просит пассажиров приезжать в аэропорт не позднее чем за 4 часа до вылета для международных рейсов и за 3 часа – для внутренних.

В середине марта в Египте прошла сильнейшая за несколько лет песчаная буря, которая затронула популярные у туристов курорты страны. Из-за этого даже запретили купание в море. К проблемам с погодой добавляется и ситуация с экономией электроэнергии в стране: меры начнут действовать с 28 марта и продлятся один месяц. Впрочем, как писал TourDom.ru со ссылкой на министра туризма и древностей страны Шерифа Фатхи, ограничения электроснабжения не затронут туристическую инфраструктуру.