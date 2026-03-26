Россиянка отсудила у МВД деньги за сорванный отпуск

Российская туристка отсудила у МВД 137 тысяч рублей за сорванный из-за ошибки в загранпаспорте отпуск в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что в документе россиянки было неправильно написано отчество — «Сергевна» вместо «Сергеевна». На это обратили внимание сотрудники контроля в московском аэропорту Шереметьево и не пустили женщину на рейс до Таиланда. При этом ее муж и сын отправились на курорт Пхукет без нее.

Сообщается, что туристка за сутки смогла заменить загранпаспорт и купила новый билет за собственные средства. На следующий день она все же улетела в отпуск, а когда вернулась, подала иск к МВД и смогла вернуть деньги, потраченные на новый билет (124 тысячи рублей), а также получила 15 тысяч рублей за моральный вред.

Ранее сообщалось, что десятки российских туристов не смогли улететь и провести отпуск за границей из-за ошибок в загранпаспорте. Чаще всего опечатки встречаются в пятилетних паспортах, их рекомендуется заменить.