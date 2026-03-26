На заправках в Пхукете и Паттайе резко выросли цены

На заправках в Пхукете и Паттайе резко увеличились цены. Всему виной решение правительства, которое сократило объем субсидий на поддержание социально доступных расценок. Министр финансов Экнити Нититханпрапат выступил с заявлением, что правительство перестанет устанавливать максимальные цены на топливо – их будет формировать рынок.

© tourdom.ru

Рост за одну ночь составил порядка 6 батов (15 руб.). Туристов, многие из которых арендуют байки, чтобы свободно перемещаться по острову, беспокоит не столько само повышение, которое многие готовы пережить, сколько сама доступность топлива:

«Больше проблем не от цены, а очередей и то, что местами просто нет 95-го бензина», – пишут россияне в соцсетях.

Глобальной нехватки нет – просто на некоторые точки не успевают подвезти бензин из-за возросших объемов продаж. О повышении стало известно накануне и некоторые попытались запастись горючим впрок:

«Мне друг в Паттайе сказал, что вчера стоял в очереди 2 км».

Но часто эти попытки были тщетны:

«Вчера поздно вечером нигде вообще не было. Ездили вчера искали, чтобы заправиться и без толку. В итоге на светофоре заглохли, таец байком толкал до заправки».

Отдыхающие подозревают, что некоторые АЗС топливо не отпускали специально, причем в основном фарангам, чтобы сегодня продать его по уже новой цене:

«Нас с одной заправки отфутболили, типа 91-й закончился. А я там всегда заправлялась – если нет топлива, то вешают объявление. И сразу за нами тайцы приехали – спокойно заправились».

Изменения прайсов произошли не только на курортном острове, но и в целом в Королевстве. Тайские СМИ утверждают, что после корректировки цен на заправках премьер-министр Анутин Чарнвиракун созвал экстренное совещание по энергетической политике.

Как сообщают туристы, пока что изменения цен на топливо не повлияли на стоимость проезда в такси и трансферов, но если прайс не вернется к прежним показателям, то перевозчики вполне могут его пересмотреть.

