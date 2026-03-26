Соцсети стали влиять на одну сферу жизни россиян и китайцев

Социальные сети стали влиять на одну сферу жизни россиян и китайцев — люди стали выбирать направления в путешествиях по трендам. Об этом рассказала директор международного центра делового взаимодействия SCI Асель Смоляр, ее слова приводит Telegram-канал 360.ru.

По ее словам, многие отдыхающие из России и Китая едут в определенные локации целенаправленно ради контента. «Важно, что востребованы направления, популярность которых стала вирусной благодаря коротким видео в социальных сетях, туристы хотят повторить ролики», — отметила Смоляр.

Также эксперт добавила, что это влияние прослеживается как в путешествиях россиян, так и в поездках китайцев по России.

Ранее российская тревел-блогерша назвала главные ошибки самостоятельных путешественников. Одной из них она назвала ожидание, что все будет как на фотографиях в интернете.