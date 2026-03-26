Из Оренбурга летом можно будет улететь в Турцию, Азербайджан, Египет, Грузию и Армению

Аэропорт Оренбурга с 29 марта переходит на весенне-летний режим работы, который продлится до 24 октября. В новом сезоне будет несколько международных направлений – Турция, Азербайджан, Египет, Грузия и Армения, говорится в сообщении в телеграм-канале воздушной гавани.

Запланированы полеты в Анталью (авиакомпания Southwind), Баку (IRAERO), Шарм-эль-Шейх (Almasria Universal Airlines), а также в Батуми и Ереван (Red Wings).

Внутри страны сохранятся рейсы в крупнейшие города: до пяти вылетов в сутки предусмотрено в Москву и до трех – в Санкт-Петербург. Продолжатся перелеты в Екатеринбург, Новосибирск, Сочи и Минеральные Воды. Региональные маршруты также остаются в расписании: авиакомпания «ЮВТ АЭРО» будет обслуживать маршруты в Казань, Нижний Новгород и Горно-Алтайск. Новым направлением в маршрутной сети аэропорта станет Иркутск.

Всего в период навигации полеты будут выполняться по 15 направлениям с участием 12 авиакомпаний