Власти обещают, что экономия электричества не затронет туристические объекты Египта

Меры по экономии электроэнергии, которые будут введены в Египте с 28 марта, не затронут объекты туристической инфраструктуры. По сообщению Youm7, об этом заявил министр туризма и древностей страны Шериф Фатхи.

По его словам, отели, рестораны и другие площадки, которые посещают туристы, полностью исключены из перечня ограничений, чтобы сохранить привычный уровень сервиса для гостей. Фатхи отметил, что ключевые курорты и туристические центры, включая Хургаду, Марса-Алам, Луксор, Асуан и Шарм-эль-Шейх, продолжат работать в обычном режиме и принимать туристов без ограничений.

Власти Египта намерены обеспечить безопасный, комфортный и качественный отдых для иностранных путешественников, сохраняя статус страны как одного из ведущих туристических направлений мира.

Ранее правительство Египта объявило о временных ограничениях, направленных на рационализацию потребления энергии на фоне текущей международной ситуации. Меры начнут действовать с 28 марта и продлятся один месяц. Все магазины и торговые центры будут закрываться в 21:00, за исключением четверга и пятницы, в эти дни режим работы продлят до 22:00. Кроме того, планируется приостановить освещение придорожной рекламы.

Как рассказала TourDom.ru представитель сети отелей Sunrise в Египте Алена Козырева, туристам не стоит опасаться серьезных последствий для курортной инфраструктуры. Большинство отелей имеет собственные генераторы и не зависят от перебоев с электричеством в городе. Даже когда летом 2024-го в стране из-за высоких нагрузок вводились веерные отключения, в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе со светом проблем не было.