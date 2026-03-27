Подсчитаны ежемесячные траты россиян на обслуживание машины

Большинство российских автовладельцев ежемесячно расходуют на обслуживание своих машин менее 10 процентов от зарплаты. В этом признались 45 процентов участников опроса, проведенного порталом «Дром». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 32 процента респондентов заявили, что их траты на машину составляют от 10 до 20 процентов от месячного дохода. Почти четверть опрошенных (23 процента) ежемесячно тратят на автомобиль более 20 процентов от зарплаты. В перечень расходов входят траты на горючее, приобретение запчастей, оформление страховых полисов и иные статьи обслуживания.

Минимальные траты на машину (менее 10 процентов) зафиксированы у автовладельцев из Москвы (56 процентов), Санкт-Петербурга (55 процентов) и Ленинградской области (54 процента). О расходах в размере от 10 до 20 процентов от месячного заработка преимущественно сообщали автомобилисты из Нижегородской (40 процентов) и Амурской (39 процентов) областей, а также Забайкальского края (37 процентов). Наибольшая доля затрат (более 20 процентов) приходится на водителей из Башкирии и Якутии (по 30 процентов), а также Забайкалья (28 процентов).

В комментариях к опросу его участники делились подробностями расходов на личный транспорт. Один из респондентов отметил, что эксплуатация старого автомобиля обходится дороже из-за необходимости замены сложных и дорогостоящих узлов, а также постоянного роста цен на качественные запчасти. Автовладелец из Москвы обратил внимание на появление дополнительных статей расходов после введения в эксплуатацию платных дорог и парковок, а также из-за услуг детейлинга.

Один из водителей рассказал, что после смены машины с ДВС на гибридную версию его траты на топливо сократились в три раза. Его поддержал и житель Якутии, который рассказал, что благодаря переходу на электромобиль Nissan Leaf и использованию гибрида для супруги, а также установке пропанового оборудования на основной внедорожник общие расходы на содержание транспорта действительно удалось сократить.

При этом многие автомобилисты сошлись во мнении, что из-за стоимости проезда на общественном транспорте личный транспорт— более выгодный вариант, особенно для семей или при проживании в провинции.

