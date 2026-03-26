Российские туристы стали чаще планировать поездки заранее

Аналитики сервиса «Слетать.ру» подвели итоги продаж на весенние каникулы и зафиксировали значительный рост спроса, сообщает ИА DEITA.RU.

По данным компании, уровень спроса на путешествия с детьми (с бронированием) в 2026 году увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля заявок с детьми на период школьных весенних каникул достигла почти 47% от общего объёма, тогда как годом ранее она составляла 39,7%. Путешественники стали планировать поездки заранее: глубина бронирования выросла на 55%, до полутора месяцев, а средняя продолжительность отдыха увеличилась на одну ночь, составив восемь ночей.

Наиболее востребованным зарубежным направлением стал Египет, на который пришлось 30,4% продаж. Также в пятёрку лидеров вошли Таиланд (15,5%), Вьетнам (10,5%) и Турция (9,3%). Доля России в общем объёме бронирований составила 10,7%, пишет «Прайм». Средний чек на отдых в Египте сложился в размере 209,9 тысячи рублей, в Таиланде – 180,2 тысячи, во Вьетнаме – 189,1 тысячи, в Турции – 121,9 тысячи, а в поездках по России – 74,5 тысячи рублей.

Среди внутренних направлений на отдых в период школьных каникул лидерство у Краснодарского края, на долю которого пришлось 35,9% продаж. За ним следуют Кавказские Минеральные Воды и Санкт-Петербург (по 11,1%), Калининградская и Московская области (9,9%), а также Крым (8%).