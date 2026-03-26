Jazeera Airways теперь летает из Саудовской Аравии из-за ограничений в Кувейте

Кувейтская Jazeera Airways временно перенесла выполнение рейсов в аэропорт на территории Саудовской Аравии из-за закрытия воздушного пространства эмирата на фоне продолжающейся напряженности в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора авиакомпании Баратана Пасупати.

По его словам, операционная деятельность была переведена в саудовский аэропорт Эль-Кайсума еще в середине марта. В настоящее время Jazeera Airways выполняет рейсы в 7 государств с территории королевства, однако в расписании они по-прежнему значатся как вылетающие из Кувейта.

Баратана Пасупати отметил, что информации о сроках возможного открытия воздушного пространства страны пока нет.

В диспетчерских службах Ближнего Востока уточнили, что небо над Кувейтом и Бахрейном остается закрытым уже 26-й день подряд. Транзитные перелеты через их территорию в третьи страны также временно не выполняются.

Отметим, что в предыдущие годы российские туроператоры сотрудничали с Jazeera Airways, на чьих рейсах туристов отправляли на Кипр и в Черногорию через Кувейт. Что будет с программами в этом году с учетом текущей ситуации, пока неизвестно.