Южная Корея: что удивляет иностранцев, но нормально для местных

В Корее есть вещи, которые для местных абсолютно нормальны, а для туристов или иностранцев могут показаться странными, пишет Максим Котов. Старшее поколение, например, иногда ведет себя очень грубо — вторгается в очередь, указывает, что делать, даже может повысить голос. Для корейцев это знак авторитета и уважения к возрасту, и они сами не видят в этом ничего необычного.

Яркий пример — история с уличным певцом на Мендоне: он исполнял песни на нескольких языках, а пожилая кореянка подошла, начала кричать и мешать, пока парень не прекратил пение. Для местных это обычная ситуация, для туриста — неприятный шок.

При встречах корейцы предпочитают кланяться, а не пожимать руки или обниматься. Рукопожатие возможно, но слабое, скорее формальное, и поклон в этом случае остается обязательным знаком уважения. Этот же принцип касается еды и алкоголя: молодые следят, чтобы стакан старшего был полон, а за столом нельзя начинать есть, пока не начнет старший. Поднимать бутылку одной рукой и придерживать локоть другой — традиционный этикет, а если человек оставляет напиток наполовину полным, это сигнал, что он закончил пить.

Корейцы очень заботятся о том, как их воспринимают. Они стараются быть идеальными в манерах, хотя при этом такие мелочи, как помощь с дверью или внимание к девушкам, остаются неразвитыми. Знаки уважения проявляются и в передаче предметов: все делают двумя руками. Жизнь в корейской среде быстро прививает эти привычки — начинаешь невольно повторять их и сам.

Еда на полу, с ногами, скрещенными под столом, тоже нормальна, хоть туристам и непривычно. При этом громкие звуки за столом — чавканье, хлюпанье — воспринимаются как комплимент повару. Некоторые верят, что вентилятор ночью может быть опасен для здоровья, а общение часто строится на намеках — концепция «Нунчи»: люди ждут, что вы сами догадаетесь, чего они хотят. Освоить это сложно, но можно научиться получать желаемое, просто намекая.

Культура ухода за собой у мужчин тоже отличается. В Южной Корее мужчины активно используют декоративную и уходовую косметику: кремы, маски, средства для ровного тона кожи. Это часть повседневного ухода, а не только сценическая необходимость.

Наконец, есть общественные бани, где можно переночевать и помыться за символическую плату. Для многих корейцев это часть жизни, особенно для приезжих, работающих в городах без собственного жилья. Баня дает шкафчик, сменную одежду, возможность отдохнуть и продолжить день. Для туриста это может показаться странным, но для местных — абсолютно обычная практика.

Все эти особенности формируют уникальный ритм жизни в Корее. Для иностранцев они кажутся непривычными, а для самих корейцев — естественная часть культуры и повседневных правил поведения.

