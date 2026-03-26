Туристка отсудила у МВД 139 тысяч рублей из-за ошибки в загранпаспорте

Жительница Переславля-Залесского добилась от МВД компенсации через суд после того, как не смогла вовремя вылететь на отдых в Таиланд из-за ошибки в заграничном паспорте.

© tourdom.ru

Как следует из материалов дела, женщина приобрела туристическую путевку и планировала вылететь с семьей из аэропорта Шереметьево. Однако при прохождении пограничного контроля ее паспорт изъяли из-за ошибки в отчестве. Вместо «Сергеевна» в документе было написано «Сергевна». В результате супруг с ребенком отправились на отдых без нее, а ей самой пришлось срочно вернуться домой для исправления паспорта.

Уже на следующий день туристка получила новый загранник и вылетела другим рейсом, однако билет на самолет пришлось поменять за собственные деньги.

Вернувшись из поездки, женщина обратилась в суд с иском о возмещении убытков и компенсации морального вреда. В своем заявлении она указала, что пережила сильный стресс, и еще сослалась на страдания ребенка, который был вынужден отправиться за границу без матери.

Представители управления МВД по Ярославской области с иском не согласились: по их словам при получении паспорта женщине предлагали проверить корректность данных, и она не высказала никаких претензий. Тем не менее суд решил, что ответственность лежит на сотруднике полиции, который вносил информацию в систему при оформлении документа. С МВД взыскали 124 тыс. руб. в счет расходов туристки и 15 тыс. рублей за моральный вред.