Россиян предупредили о подорожании отдыха в Таиланде

Отдых в Таиланде для иностранных туристов, в том числе россиян, подорожает из-за повышения цен на автомобильное топливо. Об этом соотечественников предупредил генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, его слова приводит ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что в краткосрочной перспективе цены на трансфер к месту отдыха и обратно и экскурсионные программы вырастут примерно на 10-15 процентов. Однако это не отразится на стоимости уже проданных туров, добавил он.

Снетков также пояснил, что любое повышение цен на одну из составляющих туристического продукта автоматически приведет к увеличению его стоимости. А отказаться от наземного транспорта в Таиланде пока нельзя. «Для перевозки туристов в основном используется дизельное топливо, это касается и больших автобусов, и минивэнов, и седанов представительского класса», — констатировал генпредставитель Tez Tour.

По данным источника, розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли в этой стране Азии на 12-20 процентов из-за последствий вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

В начале марта туристы в Таиланде бросились скупать бензин из-за слухов о его подорожании. На курорте Пхукет люди выстроились в очереди на заправках.