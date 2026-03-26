Почему Доминикана остается опасной для туристов

Убийство 19-летнего канадца в Пуэрто-Плате вновь привлекло внимание к проблеме безопасности в Доминиканской Республике. Тристан Примо-Пуатрас и его брат выехали из отеля Riu Bachata на скутере около 4 утра 23 марта — и через 20 минут юноша получил смертельное ранение в левый бок. Преступление, по версии полиции, было попыткой ограбления.

Это не единичный случай. Госдепартамент США классифицирует Доминикану как страну со 2-м уровнем опасности («проявлять повышенную осторожность»). Основные риски: вооруженные грабежи, нападения, рост числа преступлений с применением огнестрельного оружия. В то же время крупные курортные зоны, такие как Пунта-Кана, лучше патрулируются специализированной туристической полицией CESTUR, тогда как в городских центрах уровень преступности выше.

Национальная полиция Доминиканы оперативно задержала подозреваемых — 23-летнего Хорди Юниора Севериано и 30-летнего Ранхеля Мерете Родригеса. Их опознал брат погибшего, находившийся рядом в момент нападения.

Эксперты советуют туристам не покидать охраняемые зоны отелей в темное время суток, пользоваться только официальным транспортом и не оказывать сопротивления при попытке грабежа. Семья погибшего получила консульскую помощь от властей Канады.

